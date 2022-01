Un drum modern cu patru benzi, in lungime de 8 kilometri, se va construi in zona Galati-Braila

Consiliul Judetean Galati a aprobat primele doua proiecte de infrastructura care vor fi implementate impreuna cu specialistii de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in cadrul unui protocolului de colaborare. "Primul proiect la care vom lucra cu specialistii de la CNAIR se refera la construirea unui drum nou in judetul nostru, care sa faca legatura intre Drumul Expres Galati -Braila, la care se lucreaza in acest moment, si noua Varianta de Ocolire a Galatiului, care ... citeste toata stirea