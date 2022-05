Un expert de la Directia de Sport Galati a cerut spaga unei persoane obligate sa munceasca in folosul comunitatii

Un expert din Galati a fost trimis in judecata de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati pentru ca a cerut bani unei persoane obligate sa munceasca in folosul comunitatii. Barbatul este angajatul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Galati. Expertul in cadrul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Galati a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. In cazul lui se aplica masura controlului judiciar. Potrivit anchetatorilor, ... citeste toata stirea