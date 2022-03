Un fake-news a creat panica si a pus pe jar autoritatile din Galati: "Nu se stinge lumina la obiective economice!"

Razboiul informational loveste la Galati. Un fake-news despre inchiderea iluminatului pe timp de noapte a unor obiective economice din Galati a pus pe jar autoritatile si a creat panica in randul populatiei. "Este o dezinformare iresponsabila pe care o condamn cu toata taria", a transmis primarul Galatiului. Informatia a fost vehiculata in noaptea de marti spre miercuri (1-2.03.2022) la scurt dupa ce un tir cu rachete a bombardat o unitate aflata la Ismail, in Ucraina, la numai 15 km de granita ... citeste toata stirea