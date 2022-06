Un galatean a primit un pachet din Spania, cu doua kilograme de droguri. Barbatul a fost prins in flagrant

Un galatean a fost prins in flagrant in timp ce transporta un colet in care se aflat muguri de canabis. Incidentul a avut loc joi, la Tecuci. Barbatul a fost oprit in trafic de politistii si astfel s-a aflat ca soferul era sub influenta drogurilor. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galati au realizat o actiune de prindere in flagrant delict, intr-un dosar penal de trafic de droguri de risc si introducere in tara ... citeste toata stirea