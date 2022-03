Un galatean beat a atacat cu o maceta un grup de tineri. Victimele l-au inchis pe agresor intr-o scara de bloc

Un galatean, aflat in stare de ebrietate, a atacat un grup de tineri cu o sabie. Victimele au reusit sa-l inchida pe agresor intr-o scara de bloc si au sunat la 112. Individul a fost imobilizat de jandarmi si dus la sectia de politie. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni (20/21 martie) pe o strada din orasul Galati. Jandarmii care au ajuns la fata locului au observat trei tineri care tineau blocata usa de acces intr-o scara de bloc. Tinerii le-au spus jandarmilor ca in ... citeste toata stirea