Un mare lant de sali de fitness din Romania a cumparat centrul OneGym

Un mare lant de sali de fitness din Romania a achizitionat doua noi centre de fitness in Sibiu si Galati. Centrul de fitness din Galati a fost achizitionat de la OneGym, locatia aflata in centrul orasului urmand sa fie renovata in perioada urmatoare, noul proprietar fiind lantul de sali de fitness Stay Fit Gym."Suntem incantati de achizitionarea celor doua centre si ne dorim sa continuam acest proces de crestere. Tranzactiile anuntate astazi reprezinta o noua etapa din expansiunea si ... citeste toata stirea