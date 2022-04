Un muncitor asiatic care lucra la reteaua de canalizare din Tecuci, prins sub un mal de pamant

Un muncitor asiatic, care lucra la sistemul de canalizare din municipiul Tecuci, judetul Galati, a fost prins sub un mal de pamant, la o adancime de circa cinci metri. Victima a fost transportata la spital cu un elicopter SMURD. Accidentul a avut loc marti, 12 aprilie, in orasul Tecuci. Potrivit ISU Galati, un muncitor care lucra la sistemul de canalizare, a fost surprins sub un mal de pamant. El se afla intr-un sant cu o adancime de circa cinci metri. Din fericire, victima era constienta ... citeste toata stirea