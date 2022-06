Un nou gel biodegradabil ar putea sa "repare" daunele cauzate de atacul de cord

Un nou gel biodegradabil a fost dezvoltat pentru a repara daunele cauzate de un atac de cord, informeaza miercuri DPA/PA Media.Experti de la Universitatea din Manchester, sustinuti de British Heart Foundation (BHF), au creat aceasta substanta ce poate fi injectata direct in inima, in timp ce aceasta bate.Gelul functioneaza precum o schela pentru celulele injectate astfel incat sa poata dezvolta tesut nou.In trecut, cand celulele au fost injectate in inima pentru a reduce riscul de ... citeste toata stirea