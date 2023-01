Un prim caz de gripa confirmat in Galati

Conform Directiei de Sanatate Publica (DSP) Galati, in ultima saptamana de raportare a situatiei epidemiologice s-a inregistrat si primul caz de gripa din judetul Galati in acest sezon rece.In ceea ce priveste infectiile respiratorii in aceeasi perioada, respectiv in saptamana 26.12.22 - 01.01.23, s-au inregistrat 2.188 de viroze respiratorii, din care 84 de internari. Grupa de varsta cu cele mai multe cazuri este de la 15 - 49 de ani, respectiv 525 de cazuri.In ceea ce priveste pneumoniile, ... citeste toata stirea