In aceasta perioada a faptelor bune, un restaurant din Galati organizeaza un eveniment unic pentru participanti, cu o cauza nobila. Este vorba despre restaurantul Stage - Nice Dining, care va organiza in seara zilei de miercuri, 14 decembrie 2022, o cina caritabila, in cadrul careia se vor strange fonduri. Ulterior, fondurile vor fi donate ... citeste toata stirea