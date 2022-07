Un sofer din Galati a condus ani de zile cu un permis fals, pe care a dat 1.000 de euro. Cum a fost prins

Un barbat de 27 de ani din judetul Galati a fost prins la volan cu un permis fals, achizitionat contra sumei de 1.000 de euro, fara a sustine vreun examen. Potrivit IPJ Galati, luni, 11 iulie, in jurul orei 19:55, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic un autoturism pe DC 86, in interiorul satului Toflea, care era condus de un barbat cu varsta de 27 ani.In urma verificarii documentelor prezentate si ... citeste toata stirea