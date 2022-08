Un suporter din Galati s-a ales cu dosar penal pentru ca a asistat la meciul de volei Romania-Albania. Care este motivul

Un barbat din Galati s-a ales cu dosar penal deoarece a fost depistat in arena sportiva desi avea interdictie de a participa la meciuri de volei. Miercuri, 3 august, in timp ce asigurau masurile de ordine publica la meciul de volei masculin dintre echipele Romaniei si Albaniei, sustinut la Sala Sporturilor din municipiul Galati, jandarmii au observat in tribuna un barbat ale carui semnalmente corespundeau cu cele ale unei persoane care avea aplicata masura complementara de interzicere a ... citeste toata stirea