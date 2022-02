Un tanar de doar 25 de ani a murit din cauza COVID-19. Nu era vaccinat

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, 16 februarie, ca un tanar de 25 de ani, din Galati, a murit, in urma infectiei cu SARS-COV-2. Acesta nu era vaccinat si avea si alte probleme de sanatate. In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost inregistrate 17.447 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 si 171 de decese.Din totalul deceselor, unul a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 de ani. Este cea mai tanara victima a pandemiei COVID din ultimele 24 de ore din ... citeste toata stirea