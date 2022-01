Un vaccin Pfizer adaptat la Omicron va fi disponibil in martie

CEO-ul grupului american Pfizer a declarat luni ca o versiune a vaccinului anti-COVID-19 produs de aceasta companie va fi disponibila, daca va fi nevoie, impotriva variantei Omicron in luna martie, in timp ce omologul sau de la Moderna a evocat pregatirea unui vaccin similar pentru toamna acestui an, informeaza AFP."Nu stiu daca vom avea nevoie de el (vaccinul adaptat la Omicron - n.r.), si nici cum va fi utilizat, dar noi vom fi pregatiti. Uzina noastra a inceput deja productia", a declarat ... citeste toata stirea