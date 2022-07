Un virus modificat genetic, eficient in combaterea cancerului de pancreas

Un virus modificat genetic pentru a recunoaste si a ataca celulele tumorale s-a dovedit eficient in combaterea cancerului de pancreas in stadiu avansat, potrivit unui studiu desfasurat de Institutul de Cercetare Biomedicala Bellvitge (Idibell) si de Institutul Catalan de Oncologie (ICO), relateaza EFE.Este vorba de rezultatele unui studiu clinic de faza 1, publicate de revista Journal of ImmunoTherapy of Cancer, si care arata ca administrarea acestui virus, denumit VCN-01, "este viabila si ... citeste toata stirea