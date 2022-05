Unde au fost capturate doua femei din Ucraina, care au fortat frontiera si au intrat fraudulos in Romania

Doua femei din Ucraina a fost date in urmarire dupa ce au refuzat sa opreasca la controlul de frontiera. Ele au fost prinse in orasul Galati si se vor alege cu dosar penal pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat. Potrivit Politiei de Frontiera, joi, 5 mai, la Punctul de Frontiera Galati rutier, un autoturism inmatriculat in Ucraina, nu a oprit la controlul de frontiera, intrand fraudulos in Romania.Imediat politistii de frontiera au plecat in urmarirea masinii, totodata fiind ... citeste toata stirea