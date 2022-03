Uniunea Europeana rezerva in spitale 10.000 de paturi pentru ucraineni, in toate tarile

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au rezervat peste 10.000 de paturi de spital pentru cetatenii ucraineni, in timp ce o organizatie non-guvernamentala americana a instalat un spital de campanie in apropiere de Lvov, in vestul Ucrainei, pentru a ingriji acolo civili care fug din calea bombardamentelor ruse, dar posibil si militari ucraineni raniti, transmite AFP citat de Agerpres.''Asiguram rezervarea a peste 10.000 de paturi in spitalele statelor membre pentru a transfera acolo ... citeste toata stirea