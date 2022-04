Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, prima universitate din Romania care prezinta un proiect in Parlamentul European

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati este prima universitate din Romania care prezinta un proiect in Parlamentul European. Este vorba de proiectul REXDAN - un proiect de cercetare in valoare de 20 milioane de euro, care a fost prezentat in Parlamentul European intr-o audienta deosebita."Rectorul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, europarlamentarul Dan Nica alaturi de Jean-Eric Paquet - Director General de la DG Research and Inovation au ... citeste toata stirea