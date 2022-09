Unul dintre directorii Spitalului Judetean Galati acuzat de DNA ca a fraudat un concurs de angajare

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei GROSU ALINA la data faptei si in prezent director financiar-contabil in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste ... citeste toata stirea