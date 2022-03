VACCINARE LA CHIUVETA: Perchezitii de AMPLOARE la GALATI

La data de 17.03.2022, Parchetul de pe langa Tribunalul Galati a dispus punerea in executare a unor activitati de perchezitie domiciliara in trei dosare avand ca obiect savarsirea unor infractiuni de coruptie, respectiv luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta si a altor fapte penale, de catre cadre medicale si de alte persoane fara calitate speciala in legatura cu vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2.Astfel, ofiteri de politie ai Directiei Generale ... citeste toata stirea