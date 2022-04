Vaccinarea anti-COVID, din iulie, doar la medicii de familie

Ministerul Sanatatii a anuntat ca vaccinarea anti-COVID se va face doar in cabinetele medicilor de familie, incepand cu 1 iulie 2022, a anuntat Ministerul Sanatatii. Masura a fost adoptata intr-o sedinta de Guvern ce s-a desfasurat pe data de 14 aprilie."Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare beneficiaza de o alocatie de hrana, in valoare totala de 100 lei, sub forma tichetelor de masa pe suport electronic, care se achizitioneaza de catre directiile ... citeste toata stirea