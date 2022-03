Valerie, o tanara refugiata din Ucraina la Galati, face furori pe TikTok. Tanara a postat primul clip acum o saptamana, in ziua in care a ajuns in sala de sport a Colegiului National "Alexandru Ioan Cuza" din Galati. In clip se poate observa cum sala de sport a colegiului galatean este plina cu paturi, scaune si mese, dar si numeroase femei si copii care au primit adapost. Refugiatii au la dispozitie mancare, ... citeste toata stirea