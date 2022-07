Valul 6 de COVID-19 ameninta Romania. Explozie de cazuri in ultima saptamana

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, despre faptul ca, in ultima perioada, a inceput sa creasca numarul de infectari cu Covid-19 in Romania, noteaza stirileprotv.ro.Seful statului a precizat ca ministrul i-a transmis ca, deocamdata, nu se gandeste la masuri restrictive, ci doar la recomandari pentru populatie."Este suparator sa vedem ca iarasi creste un val de infectari. Se pare totusi ca in aceasta etapa, pentru aceste forme ... citeste toata stirea