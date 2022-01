Valul cinci al pandemiei s-ar putea prelungi din cauza aparitiei unei sub-variante a tulpinii Omicron

Prof.dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, sustine ca sub-varianta B.A. 2 devine dominanta in fata variantei Omicron in mai multe tari din Europa. In consecinta, valul cinci al pandemiei s-ar putea prelungi. "La ora aceasta tinand cont de faptul ca avem la dispozitie doar rezultatele unor studii preliminare este prematur sa ne pronuntam pentru perspectiva unui val 6 cu sub-varianta B.A 2 . Insa tinand cont de prezenta acestei sub- variante in cateva zeci de ... citeste toata stirea