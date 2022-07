"VANZATORII AMBULANTI", in centrul Galatiului

Teatrul Dramatic "Fani Tardini", cu sprijinul Primariei Municipiului Galati, prezinta un spectacol extra-stagiune: comedia VANZATORII AMBULANTI de Murray Schisgal, regia: Ciprian Brasoveanu (Debut), asistenta regie: Miruna Tabacaru, scenografia: Elena Neagu. Spectacolul a avut premiera in februarie 2021.Reprezentatia are loc in aer liber, in Centrul orasului Galati (zona Spicul), sambata, 16 iulie 2022, cu incepere la ora 19:30.In distributie, actorii Vlad Ajder (Elias Crapavarnishkes / ... citeste toata stirea