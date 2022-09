VANZATORII AMBULANTI si AFTER LOVE, in weekend, la Teatrul Dramatic "Fani Tardini"

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" invita publicul la spectacolele programate la sfarsitul acestei saptamani. Astfel, sambata, 17 septembrie 2022, la ora 19:00, Teatrul Dramatic "Fani Tardini" prezinta spectacolul VANZATORII AMBULANTI, o comedie de Murray Schisgal in regia lui Ciprian Brasoveanu (Debut) si scenografia Elenei Neagu. Spectacolul a avut premiera in februarie 2021. In distributie, actorii Vlad Ajder (Elias Crapavarnishkes / Cornelius J. Hollingsworth al III-lea), Ciprian Brasoveanu ... citeste toata stirea