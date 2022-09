Vaporii de la vinul fermentat pot ucide!

A venit toamna, anotimpul in care gospodarii culeg viile pentru producerea vinului. In fata butoaielor pline cu must pe cale sa se transforme in vin, oamenii nu prevad pericolul care ii pandeste, motiv pentru care, in aceasta perioada din an se inmultesc cazurile de decese din cauza inhalarii bioxidului de carbon produs de fermentatia vinului. Din pacate, in lantul tragic al unor astfel de incidente intra si persoane care incearca sa ii salveze pe cei afectati, atrag atentia pompierii galateni: ... citeste toata stirea