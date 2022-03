Varianta ieftina a pastilei anti-COVID

Un numar de 35 de producatori de medicamente generice vor fabrica o varianta ieftina a antiviralului oral Paxlovid, dezvoltat de Pfizer Inc si eficient in tratamentul COVID-19, destinat utilizarii in 95 de tari sarace, a anuntat joi Medicines Patent Pool (MPP), care beneficiaza de sprijinul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), potrivit Reuters.Pfizer a incheiat anul trecut un acord cu organizatia, prin care autorizeaza producatori de medicamente generice sa fabrice tratamentul pentru 95 de ... citeste toata stirea