Varianta Omicron este deja dominanta in lume

Varianta Omicron, care in urma cu doua saptamani era detectata in 1,6% din noile cazuri de COVID-19 la nivel global analizate in laboratoare, reprezinta deja 58,5% din totalul noilor contagieri, depasind astfel Delta si devenind dominanta la nivel mondial, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza EFE.Raportul epidemiologic saptamanal al OMS, publicat miercuri, arata ca din cele 357.000 de teste realizate de reteaua globala de laboratoare GISAID in ultimele 30 de zile, peste ... citeste toata stirea