Vesti bune, in toiul verii, pentru pensionarii din Galati!

Vesti bune, in plina vara, pentru pensionarii galateni. Vorbim de peste 200 de bilete de tratament disponibile in statiuni din toata Romania.Casa Judeteana de Pensii (CJP) Galati anunta ca pentru seria a X-a de tratament balnear din data de 29.07.2022, institutiei i s-a repartizat un numar total de 227 de bilete de tratament balnear. "Repartizarea biletelor de tratament balnear catre beneficiari s-a realizat in data de 14.07.2022, de catre CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE, in sistem ... citeste toata stirea