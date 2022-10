VEZI CE PLANIFICA UNTOLD LA BUCURESTI, PENTRU CRACIUN

UNTOLD Universe aduce magia sarbatorilor de iarna in Bucuresti. Organizatorii festivalurilor Neversea si UNTOLD pregatesc in colaborare cu Primaria Sectorului 6, in parcul Drumul Taberei, cel mai mare parc tematic de Craciun din capitala.In perioada 25 noiembrie - 27 decembrie, parcul se va transforma intr-un loc de poveste, ideal pentru momentele unice traite alaturi de prieteni si familie si va oferi o experienta magica, in spiritul sarbatorilor de iarna.Pe langa activitatile traditionale ... citeste toata stirea