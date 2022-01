Viata de lux din santaj emotional. O romanca "necajita" a lasat o italianca de 82 de ani fara economiile de-o viata

O romanca din Italia a fost retinuta de carabinieri, dupa ce a inselat o pensionara in varsta de 82 de ani. Femeia s-a plans ca i-au murit trei copii, obtinand astfel peste 40.000 de euro de la batrana, care a ajuns in situatia de a nu-si mai putea achita nici facturile curente. O romanca in varsta de 49 de ani a obtinut peste 40.000 de euro de la o pensionara din localitatea Falconara, provincia Ancona, povestindu-i tot felul de intamplari triste din viata sa, dar total neadevarate.Femeia s-a ... citeste toata stirea