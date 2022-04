Viciul care a impins un baiat de 18 ani sa se arunce de la etajul trei al unui bloc

Un baiat in varsta de 18 ani s-a aruncat in gol de la etajul trei al unui bloc din Galati, din cauza datoriilor acumulate la pacanele. El a suferit mai multe traumatisme si fracturi, fiind transportat la spital. Incidentul a fost anuntat in noaptea de luni spre marti (4/5 aprilie) la 112, de catre locatarii din zona, care au auzit zgomotul produs de cazatura.Un tanar de 18 ani s-a aruncat in gol, de la etajul al treilea din blocul in care locuia. Din fericire, a cazut pe pamantul din gradina ... citeste toata stirea