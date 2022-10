VIDEO: TRASEUL VIA TRANSILVANICA, DRUMUL CARE UNESTE, A FOST INAUGURAT

Drumul care uneste a adunat sambata, 8 octombrie, in Piata Cetatii din Alba Iulia aproximativ 12.000 de persoane pasionate de drumetie, natura si traditii. Frumusetile nestiute ale Romaniei pot fi descoperite de acum inainte cu ajutorul celor 1.400 de kilometri ce strabat tara in diagonala, de la Putna pana la Drobeta-Turnu Severin. Astfel, tara noastra intra pe harta mondiala a statelor care au astfel de trasee ce ii ajuta pe turisti sa descopere si sa se descopere."In 8 octombrie am cucerit ... citeste toata stirea