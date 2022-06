Viktoria, fetita din Ucraina care a inventat o poveste cu ingeri, pentru a face fata traumei

La doar 7 ani, Viktoria a trecut prin experienta traumatizanta a razboiului si a pierderii casei. Locuia cu mama si bunica ei in Harkiv, cand au inceput bombardamentele. Fetita dormea si cand zgomotul exploziilor a trezit-o, pe jos, in camera, erau pene albe. Si-a inventat o poveste, pentru a putea face fata, la varsta ei, traumei: erau pene de la ingerii care ne-au protejat, povesteste Viktoria. Astazi, este inclusa in programul de asistenta umanitara al Salvati Copiii Romania.9.287 de copii ... citeste toata stirea