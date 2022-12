Violatorul de la mall-ul din Galati a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

In cursul zilei de 6 decembrie 2022, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale si Politiei Municipiului Galati, cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale Galati si a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati, au efectuat un numar de 6 perchezitii domiciliare, atat la adresa de domiciliu a prezumtivului autor al comiterii infractiunii de viol din data de 30 noiembrie 2022, precum si in alte locatii in care se banuia ca cel in cauza este tinut ascuns de rude. In urma ... citeste toata stirea