Virusolog roman din SUA: "Omicron infecteaza un continent in cateva saptamani, sa ramanem vigilenti!"

Cunoscut virusolog roman stabilit in SUA, dr. Cristian Apetrei avertizeaza ca varianta Omicron a SARS-COV-2 infecteaza un continent in cateva saptamani. In consecinta, el spune ca trebuie sa ramanem in continuare vigilenti. Virusologul roman Cristian Apetrei, profesorul de boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh (SUA), sustine ca "in cazul virusurilor, un ciclu de replicare dureaza in jur de 6 ore, ceea ce inseamna ca cinci generatii se acumuleaza intr-o zi si ... citeste toata stirea