Visul american pentru pisicile venite din Ucraina: "Stapana lor a refuzat sa plece fara ele. In urma nu mai are nimic"

Doua dintre pisicile refugiate din Ucraina, care a fost ingrijite la Galati, se muta in America. Stapana lor a pierdut casa, bunurile, totul a fost bombardat si nu mai are unde sa se intoarca, asa ca s-a decis sa le ia cu ea acolo. Cele doua pisici din imagine au fost cazate la Spitalul Animalelor Orfane din Galati in primele saptamani de la declansarea razboiului in Ucraina. Stapana lor le-a lasat in grija personalului medical, cu promisiunea ca atunci cand va putea, va veni sa le ia.Intre ... citeste toata stirea