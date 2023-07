Fundatia Inima de Copil demareaza un nou proiect ce sprijina copiii si tinerii cu dizabilitati din Galati in dezvoltarea si integrarea lor in societate. "Visul meu este la fel de frumos ca al tau" este un proiect prin care cel putin 25 de copii si tineri cu dizabilitati/ intarzieri in dezvoltare, vor beneficia, pe langa sesiunile de terapie, de sprijin emotional si dezvoltare a increderii in sine pentru integrarea in gradinita, scoala, grupuri de joaca, grupuri peer-to-peer. Solutiile propuse ... citeste toata stirea