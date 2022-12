Vocatia voluntariatului la Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" din Galati (FOTO/VIDEO)

Povestea voluntariatului la Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" din Galati a inceput de mai bine de 20 de ani, devenind o traditie pe care generatie cu generatie o imbratiseaza cu bucurie. De-a lungul anilor s-au desfasurat activitati de voluntariat social, de mediu, educational, in sport sau in arta. De doi ani, la initiativa unor elevi inimosi, voluntarii s-au organizat in Clubul Elevilor Voluntari, propunandu-si un program ambitios, cu activitati cat mai diversificate, care ... citeste toata stirea