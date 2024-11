Vot 2024: 176 de sectii de votare in Galati si program prelungit la Buletine

Primaria municipiului Galati amenajeaza in aceste zile sectiile de votare din oras pentru primul tur al alegerilor prezidentiale, astfel incat procesul electoral sa se desfasoare in cele mai bune conditii. Este vorba despre 176 de sectii de votare, cu un total de 804 cabine, 176 de urne fixe si 176 de urne mobile.Informatii privind numerotarea sectiilor de votare sunt disponibile pe site-ul Primariei municipiului Galati, in sectiunea "Alegeri 2024", diponibila AICI.Reamintim ca pentru ... citește toată știrea