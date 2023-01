Zi de mare sarbatoare pentru Parohia "Sfintii Trei Ierarhi" din municipiul Galati (FOTO)

In fiecare an, la data de 30 ianuarie, Parohia "Sfintii Trei Ierarhi" din cartierul galatean Mazepa II isi cinsteste ocrotitorii spirituali.Manifestarile pastoral-misionare prilejuite de praznuirea Sfintilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur au debutat la aceasta parohie inca din ajun cu slujba Vecerniei cu Litie savarsita de un sobor de preoti din municipiul Galati."Astazi, in ziua hramului, Sfanta Liturghie a fost oficiata de Inaltpreasfintitul Parinte ... citeste toata stirea