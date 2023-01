Ziaristul si scriitorul Victor Cilinca (1958-2023). Omul cu joben si parfum de Paris, pe strazile Galatiului

Ziaristul, scriitorul, omul de cultura si colegul meu - Victor Ionel Cilinca s-a stins din viata, pe fuga, la fel cum a si trait. Un indragostit de cuvant, de valurile oceanului, de oamenii, de locurile de la Dunarea de Jos, pe care le-a batut la pas si le-a "explorat" ca un batran matelot.Nascut intr-o zi de 16 ianuarie 1958, la Pascani, judetul Iasi, Victor s-a nascut in cer, la Galati, in 19 Gerar, o zi cu soare bland.Slujba de inmormantare a fost sambata, in 21 ianuarie, fiind savarsita ... citeste toata stirea