Primaria municipiului Galati informeaza ca in perioada 6-11 iunie 2023 se vor desfasura Zilele Galatiului. Evenimentele care vor avea loc in aceasta perioada sunt nenumarate: expozitii, spectacole de teatru, ateliere pentru cei mici, competitii sportive in aer liber si indoor, festival gastronomic, trei seri de concerte pe Faleza superioara a Dunarii si un show de artificii (vezi programul pe zile AICI).Serile muzicale, programate pe 9, 10 si 11 iunie, vor avea in prim-plan artisti de top ai ... citeste toata stirea