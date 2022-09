Ziua de Curatenie Nationala 2022: Zeci de elevi de la Colegiul "Cuza" au adunat sute de saci de gunoaie

In 17 septembrie 2022 s-a derulat, la Galati, la initiativa asociatiei "Let's Do It, Romania", proiectul "Ziua de Curatenie Nationala 2022", eveniment desfasurat la nivel global in 190 de tari sub numele de "Word Cleanup Day" avand principal obiectiv formarea unor comportamente ecologice la elevi.In Galati, peste 80 de voluntari din mai multe licee au ecologizat zona din jurul Turnului de Televiziune si mai multe zone de la periferia Galatiului, cum ar fi cartierul Dimitrie Cantemir.Zecile ... citeste toata stirea