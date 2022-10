"Ziua Portilor Deschise" la sediile Camerei Notarilor Publici Galati

Sambata 29 Octombrie, intre orele 9.00-13.00, la sediile Camerei Notarilor Publici(CNP) din Galati, Braila si Focsani au fost organizata, ca in fiecare an "Ziua Portilor Deschise".In cadrul acestui eveniment, notarii publici, aflati la sediile CNP Galati, au oferit consultatii notariale gratuite persoanelor interesate.Evenimentul a fost organizat la nivel national sub patronajul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania(UNNPR) fiind dedicat aniversarii "Zilei europene a justitiei ... citeste toata stirea