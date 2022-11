Zona Libera Galati a devenit un pol de atractie al investitiilor in regiunea de Sud-Est a Romaniei

In cursul anului 2022, Administratia Zonei Libere (AZL) Galati raporteaza cresterea semnificativa a suprafetelor de teren in regim de zona libera concesionate companiilor interesate sa investeasca in diverse proiecte de natura comerciala si industriala.Astfel, la finele anului 2021, suprafata concesionata in regim de zona libera se ridica la 23,6 Ha. In anul 2022, pana in acest moment, la nivelul trimestrului III, in urma licitatiilor realizate, suprafata concesionata totala a terenurilor in ... citeste toata stirea