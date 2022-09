100 de lei kilogramul de cascaval? Ce spune Ministrul Agriculturii, Petre Daea

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca pretul unui kilogram de cascaval nu va ajunge la 100 de lei, asa cum s-a vehiculat in spatiul public in contextul scumpirilor din ultima perioada, precizand ca nu sunt elemente obiective care se determine un asemenea nivel."Nu va ajunge la un asemenea pret. Nu sunt elemente obiective care se determine un asemenea nivel, stiindu-se trei lucruri. In primul rand, se stie ca pretul la productia marfa s-a stabilizat. In al doilea rand, se cunoaste ... citeste toata stirea