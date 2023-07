In anul 2022, in cadrul proiectului Antreprenoriat inovativ pentru studenti, in regiunea Sud Est, Antres 2.0, ID: POCU/829/6/13/140412, implementat de Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, in parteneriat cu Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea de Sud-Est, au fost semnate 14 contracte de subventie pentru acordarea unui ajutor de minimis in valoare de maxim 100.000 euro fiecare.La finalul lunii iunie 2022, au fost demarate in zona de sud-est a Romaniei, 14 ... citeste toata stirea