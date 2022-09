14 FIRME INFIINEsATE IN URMA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI AntRES 2.0

La sfarsitul lunii iunie 2022, in cadrul proiectului Antreprenoriat inovativ pentru studenti, in regiunea Sud Est, Antres 2.0, ID: POCU/829/6/13/140412 au fost semnate 14 contracte de subventie pentru acordarea ajutorului de minimis.In cadrul subactivitatii A4.2. "Infiintarea, demararea functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului", au fost demarate 14 intreprinderi, care cumuleaza un total de 6.193.670,17 lei din schema de ... citeste toata stirea